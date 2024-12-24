Kartal Lauriente için devrede

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken, ara transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Mevcut futbol takımı kadrosunun çeşitli bölgelerine transfer ihtiyacı olduğuna dikkat çeken iki başkan adayı Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı öncelikle kanat transferi yapacaklarını dile getirmişti. Alınan bilgiye göre siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de gündemine gelen Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente için tekrar harekete geçeceği öğrenildi. Kartal'ın devre arasında İtalyan ekibine teklif yapması bekleniyor. İkİ kanatta da oynayabilen 25 yaşındaki yıldız oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Çizme ekibinin yıldız futbolcu için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği de gelen haberler arasında. Beşiktaş ise ilk etapta satın alma opsiyonlu bir kiralama yöntemini düşünüyor. Bu sezon 16 maçta forma giyen sol kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asiste imza attı. Sassuolo ile 2027 yılına kadar kontratı bulanan yıldız oyuncuya güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor.

SERDAL ADALI: KEŞKE SEÇİM YARIN OLSA

BEŞIKTAŞ'TA başkanlığa aday olan Serdar Adalı, takımın bir an önce bu durumdan kurtulması gerektiğini belirtti. 'Keşke seçim yarın olsa' diyen Adalı, "Futbolla ilgili kesin çizgilerimiz belli. Yabancı bir futbol adamıyla anlaşmak üzereyiz. Scouting'in başına geçecek" diye konuştu.