Kara Kartal’a Şilili stoper

BEŞİKTAŞ'TA bir yandan pazar günkü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na yönelik çalışmalar sürerken bir yandan da transfere yönelik iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak da İspanyol basını, Beşiktaş'ın River Plate forması giyen Paulo Diaz ile ilgilendiğini yazdı. Haberde, takımda istediği performansı gösteremeyen stoperin ayrılmasının gündemde olduğu bilgisi yer alırken, oyuncunun 5 milyon Euro karşılığında ayrılabileceğini iddia edildi. Diaz'ın satın alma opsiyonu ile kiralanmasının da değerlendirilebileceği gelen haberler arasında. Şili Milli Takımı'nda 51 kez görev alan 30 yaşındaki oyuncunun River Plate ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Son 6 sezondur River Plate'in başarısı için ter döken tecrübeli isim bu sezon lig aşamasında 35 maçta süre aldı ve 1 kez rakip fileleri sarstı.