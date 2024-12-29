Kara Kartal’da Adalı dönemi

BEŞİKTAŞ'TA Hasan Arat'ın istifasının ardından dün gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Serdal Adalı kulübün 37. başkanı oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde Adalı, başkanlık yarışındaki rakibi Hüseyin Yücel'e fark atarak koltuğa oturdu. 25 sandıkta gerçekleşen seçim rekor katılımla gerçekleşti. Olağanüstü seçimli genel kurula 13 bin 158 kişi oy kullandı. Kulübün daha önce rekor katılımı, geçen yıl düzenlenen seçimlerde gerçekleşmişti. 3 Aralık 2023'te yapılan seçimlere 12 bin 152 üye katılım göstermişti. Adalı'nın büyük fark attığı seçimlerde diğer başkan adayı Hüseyin Yücel, kesin seçim sonuçlarını beklemeden salondan ayrıldı. Seçim sonrası "Camiamıza hayırlı olsun" açıklaması yapan Adalı'nın gelecek vaat edilen yıldız adayı gençlerin takviye edilmesi ve bilet fiyatlarında indirime gidilmesi gibi projeleri bulunuyor. Kartal'da Mayıs 2025'te yeniden seçime gidilecek.

YÖNETİM LİSTESİ

Asil Üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A.Orhan Özalp, Özkan Arseven, Kaan Kasacı, Mustafa Mollaoğlu, Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, Uğur Fora. Yedek Üyeler: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.

ADALI VE YÜCEL EL ELE VERDİLER

Seçimli genel kurulda oy sayma işlemlerine geçilirken, tribünlerde yer alan genel kurul üyeleri 'Adalı, Yücel el ele, hep beraber tribüne' şeklinde tempo tuttu. Genel kurul üyelerinin tezahüratlarının ardından iki başkan adayı salonun ortasında bir araya geldi. İki başkan adayı el ele tribünlerin önüne gelirken, bu hareket salonda büyük alkış aldı.

SERGEN YALÇIN LİSTEDE İLK ADAY

BEŞİKTAŞ'TA mayıs ayına kadar başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı ve ekibi mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldıracak. Adalı'nın daha önce seçim vaadi olarak öne sürdüğü Beşiktaş'ta daha önce şampiyonluk yaşamış olan Sergen Yalçın'ı listesinin ilk sırasına yerleştirdiği öğrenildi. Yeni yönetimin en kısa sürede teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.