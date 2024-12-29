Kara Kartal’da en kritik gün

Beşiktaş, bugün yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek. Mevcut Başkan Hüseyin Yücel ile başkan adayı Serdal Adalı'nın yarışacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Genel kurulda, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adaylar programlarını sunacak ve seçim süreci başlayacak.

Kongreye katılmaya hak kazanan yaklaşık 29 bin üye, oy kullanmak için Sinan Erdem Spor Salonu'na gidecek. Oy kullanma işlemi için salona 25 sandık kurulacak ve üyeler saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek. Adaylar, kongrede mavi ve beyaz renklerinde basılan oy pusulalarını kullanacak.

GÖREV MAYIS'A KADAR

Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesinde Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar yer alırken, Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde ise Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı isimleri bulunuyor. Başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek isim mayıs ayına kadar görev yapacak. Aldığı sonuçlar ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan siyahbeyazlı İstanbul temsilcisinde nefesler tutulurken, başkanlığa seçilecek ismi gelecek dönemde oldukça yoğun bir gündem bekliyor.

IMMOBİLE'YE FATİH TERİM KANCASI

UZUN süre İtalya'da forma giydikten sonra sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Ciro Immobile'ye Fatih Terim kanca attı. Suudi Arabistan ekibi Al- Shabab'ın başına geçen Fatih Terim'in İtalyan golcüyü takımında görmek istediği ve önümüzdeki günlerde siyah-beyazlıların kapısının çalınacağı iddia edildi. Immobile bu sezon ligde rakip ağları 9 kez havalandırdı.