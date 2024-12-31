Kartal’da mesai başladı

Beşiktaş'ta aylardır süren yönetim krizi önceki gün yapılan başkanlık seçimiyle son buldu. Hüseyin Yücel'e büyük bir fark atarak başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı, zaferini kutlamadan çalışmalarına başladı. Güçlü bir yönetimle başa geçen Adalı'nın ilk hedefi ise teknik direktör sorununu çözmek.

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda başkanı Serdal Adalı'nın hedefindeki isim ise Sergen Yalçın. Tecrübeli teknik adam daha önce yaptığı açıklamada kaos ortamının son bulması halinde siyah-beyazlılarla seve seve çalışacağını dile getirmişti.

YALÇIN SICAK BAKIYOR

Adalı'nın önümüzdeki günlerde Yalçın ile bir araya gelerek teklifini ileteceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın Yalçın'a 2.5 yıllık bir proje ile gideceği iddia edildi. Yapılacak toplantıda transfere yönelik de konuşulacağı ve tecrübeli teknik adamın vereceği liste dahilinde çalışmaların başlayacağı ifade edildi. Yalçın'ın da kulüpteki belirsizliklerin çözüldüğüne inandığı ve bu nedenle gelecek teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Sergen Yalçın ile anlaşmaya vararak transfere yoğunlaşmanın hesaplarını yapıyor.

BİLLİNG HAMLESİ

BEŞİKTAŞ'TA seçim heyecanının ardından sürpriz bir transfer iddiası da gündeme geldi. İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Danimarkalı ön libero Philip Billing'in menajerler tarafından hem Hüseyin Yücel ham de Serdal Adalı'ya önerildiği öğrenildi. Menajerlerin oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık getirebileceğini ifade etti. Takvim'de yer alan habere göre seçimin kazananı Serdal Adalı, transferi değerlendirecek. 2019'dan bu yana Bournemoth'da forma giyen 28 yaşındaki Billing takımıyla bu sezon 8 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 95 dakika sahada kalabilen Danimarkalı futbolcunun az süre almasından dolayı ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında. 1.93'lük boyuyla hava toplarında etkili bir isim olan Billing'in Ada ekibiyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.