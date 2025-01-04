Kara Kartal tat vermedi

rendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. 3. dakikada Varesanovic'in ceza sahasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Ali Sowe'un şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi. 15. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın pasında ceza sahası içinde Ali Sowe'un vuruşunda top kaleci Mert'ten dönerek yeniden Sowe'un önüne düştü. Sowe'un pasında Varesanovic şutunu çekti, top dışarı çıktı.

18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un vuruşunda kaleci Mert topu uzaklaştırdı. 39. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortasında topu önünde bulan Alikulov'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve ev sahibi ekip öne geçti: 1-0. 45+3. dakikada Hadziahmetovic'in geri pasında topu kapan Muçi'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara giderken, skora denge geldi: 1-1.

MERT GÜNOK DEVLEŞTİ

65. dakikada Rachid Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alikulov'un vuruşunda kaleci Mert Günok köşeye giden topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu taca uzaklaştırdı. 79. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Rafa Silva topu ceza sahasına yolladı, Semih Kılıçsoy'un yaptığı yarım vole şutu, kaleci Tarık Çetin kornere çeldi. 89. dakikada ceza sahasına sokulan Emrecan Bulut'un şutu defansa çarparak Rachid Ghezzal'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş az farkla kalenin sağından auta gitti. Karşılaşma 1-1 sona ererken Çaykur Rizespor ve Beşiktaş puanları paylaştı.