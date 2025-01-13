Magath sesleri

SÜPER Lig'de son olarak sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek 19 hafta sonunda topladığı 30 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları tam gaz devam ediyor. Çalışmalarını Serdar Topraktepe yönetiminde sürdüren siyahbeyazlılar için Almanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi. Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Felix Magath ile temasa geçti. Siyah-beyazlılar'ın 71 yaşındaki teknik adamın şartlarını sorduğu öğrenildi.

SON TAKIMI H.BERLİN

Alman devi Bayern Münih ve Wolfsburg ile toplamda 3 kez Bundesliga'da şampiyonluk sevinci yaşayan Felix Magath, son olarak ise Hertha Berlin'de görev yapmıştı. Alman teknik adam, Haziran 2022'de Hertha Berlin'den ayrıldığından bu yana kulüp çalıştırmadı. Siyah-beyazlı yönetimin Felix Magath ile ilgili kararını vereceği anlaşma sağlanamadığı taktirde ise diğer alternatiflere yöneleceği gelen haberler arasında.

İLK TRANSFER SERİK'TEN

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ilk transferini, Nesine 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'dan yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Serik'ten Abdurrahman Üresin'i renklerine bağlayacağı gelen haberler arasında. Serik Belediyespor ile el sıkışan Beşiktaş'ın Abdurrahman Üresin için 20 milyon lira artı bonus ödeyeceği haber detayında yer aldı.