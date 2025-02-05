Beşiktaş geç açıldı

ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Nesine 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Kırklarelispor'u mağlup ederek ikide iki yaptı: 2-0. 3. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 12'de Salih'in pasında Muçi topu ağlara yolladı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

30'da Semih Kılıçsoy'un pasında topla buluşan Muçi, ceza sahası içi sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı meşin yuvarlağı kurtardı. 42'de savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı meşin yuvarlağı kornere çeldi. 79'da Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rashica meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpas üzerinde uygun durumdaki Joao Mario topu ağlara gönderdi: 2-0. 86'da Rashica'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Fahri Kerem Ay'ın gelişine vurdu ancak kaleci Burak Sarı topu kornere çeldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.