Kartal sol bek alıyor

Beşiktaş'ın sol bek arayışları sonlanmak üzere. Siyah-beyazlı ekip Lazio'nun sezon başında Juventus'tan kiraladığı Luca Pellegrini için İtalyan ekibi ile görüşmelere başladı. Oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak istendiği kulübünün de bu isteğe olumlu baktığı bildirildi. Pellegrini'nin yıllık maaşı 2 milyon Euro civarında.

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Bu rakamın 1 milyon Euro'su ilk yarıya mahsuben Lazio tarafından ödendi. Beşiktaş, Juve'ye Pellegrini'yi kalan 4 ayda oynatmak için maaşının 500 bin Euro'sunu karşılamayı teklif etti. 14 maçta 3 asist yapan oyuncunun Juventus'la 2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi var. Pellegrini geçen sezon Lazio'da, Immobile ile beraber oynadı.