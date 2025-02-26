Kartal güle oynaya

ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Kara Kartal maça oldukça hızlı başladı. 3'te Arroyo'nun pasında ceza alanına giren Rafa Silva, kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. 10'da Rafa Silva'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Masuaku içeri çevirdi ve kale önünde Arroyo yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1. 64'te Townsend'in ortasında Milosevic'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1. 66'da Hadziahmetovic sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Kenan Piric topu kornere çeldi. 76'da sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın pasında topla buluşan Rafa Silva, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan top filelere gitti: 1-2.

MİNİ YORUM / Burak HAKERLER

KARTAL UÇUŞA GEÇTİ

SEZON öncesi Süper Kupa'yı 5-0'lık Galatasaray galibiyeti ile müzesine götürmesine rağmen lige kötü başlayan ve şampiyonluk trenini kaçıran Beşiktaş uçuşa geçti. Kartal'da özellikle teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle oyun anlamında belirgin farklar ortaya çıkarken, olumlu futbol skor tabelasına da yansımaya başladı. Takımın özgüveni arttı, kanatlar işlemeye başladı ve daha da önemlisi hücum gücü arttı. Ligde son üç maçını kazanan siyahbeyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dün Antalya'yı yenerek 3'te 3 yaptı. Geçen yılın kupa şampiyonu Kartal, bu sezon da çeyrek finale adını yazdırdı. Avrupa Kupaları'na katılım için Türkiye Kupası'nın rolü çok büyük. Solskjaer dün Antalya karşısında ideale yakın bir kadro ile sahaya çıktı. Yeni transfer Arroyo'nun ikinci maçında gol atması Kartal adına önemliydi. Son haftaların flaş ismi Rafa Silva yine klasını konuşturdu ve attığı golle adeta 'Ben buradayım' mesajı verdi. Kupada emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, bu çıkışını sürdürdüğü takdirde ligde de Avrupa Kupaları'nın en güçlü adayı olacaktır.