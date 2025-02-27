Kara Kartal’ın Arroyo planı

ANTALYASPOR'LA oynanan kupa maçında Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Keny Arroyo teknik heyetin gözüne girdi. Siyah-beyazlı kulüp, 19 yaşındaki genç yetenekle ilgili harekete geçmeye hazırlanıyor. Ekvadorlu futbolcu için Independiente Kulübü'ne 5.67 milyon Euro ödediği öğrenilen Kartal, oyuncuyla 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavele yaptı. Futbolcunun transfer haklarının yüzde 50'si eski kulübünde bulunuyor. Fakat Beşiktaş'ın 3.5 milyon Euro daha öderse, Independiente'ye ait hakların %30'unu eline geçirebileceği öğrenildi. Bu hamleyle ilerideki muhtemel bir satışta, paranın büyük bölümü Kartal'da kalacak. Arroyo, "Gol attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ve hocamın bana verdiği destek ve özgüven benim için çok önemliydi" dedi.

RASHİCA, SOLSKJAER İLE UÇUŞA GEÇTİ

SEZON başından bu yana 2 farklı teknik direktörle çalışan Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefi olan Milot Rashica, 26 maçta 2 gol 5 asistlik katkı sağlarken aldığı süre boyunca 143 dakika da bir gol katkısı sağlayan oyuncu, Solskjaer döneminde performansını artırdı. Yıldız isim, 548 dakikada 3 gol ve 4 asist katkısı sağladı. Solskjaer'le birlikte aldığı süre boyunca Milot Rashica her 78 dakikada bir gole katkı verdi.