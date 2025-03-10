Kartal Gaziantep virajında

TRENDYOL Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Beşiktaş, bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son 4 maçında Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve Eyüpspor'u 3-1, Kayserispor'u da 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert ve Ersin ile golcü oyuncu Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.