Masuaku gidiyor Cacace geliyor

SÜPER Lig'de sezona erken havlu atan ve şampiyonluk yarışından geriye düşen Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlılar, sol bek transferi için hedefini İtalya olarak belirdi. Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku'yla büyük oranda yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, Empoli'den Liberato Cacace'yle ilgileniyor. Siyahbeyazlılar, İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar kontratı bulunan Yeni Zelandalı Cacace'nin menajeri ve kulübüyle ilk temaslara başladı. Belçika'da bir sezon oynadıktan sonra 2021 yılında Empoli'ye 3 milyon Euro karşılığında transfer olan Cacace, son dört sezondur İtalya'da top koşturuyor. Futbolcunun da Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakabileceği ifade edildi.