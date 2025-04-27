Kara Kartal’a Gürcü kanat

BEŞİKTAŞ için flaş bir transfer iddiası geldi. Siyah-beyazlılar'ın kümede kalma mücadelesi veren Fransız ekibi Saint-Etienne'in yıldız ismi Zuriko Davitashvili'yi yakından takip ettiği ifade edildi. Kartal'ın yaz transfer sezonunda 24 yaşındaki Davitashvili için bir girişimde bulunabileceği öne sürülüyor. Yüksek top tekniği ile dikkatleri çeken Gürcü futbolcu bu sezon Fransız ekibiyle 30 maça çıktı 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Gürcistan Milli Takımı ile de 46 maça çıkan 1,75 boyundaki kanat oyuncusu ülkesi adına 6 gol kaydetti. Saint- Etienne, 2024'ün temmuz ayında Davitashvili'yi Bordeaux takımından 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Davitashvili'nin Saint-Etienne ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.