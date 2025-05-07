Semih Leeds’e doğru

BEŞİKTAŞ'IN genç golcüsü Semih Kılıçsoy için İngiliz kulübü Leeds United harekete geçti. Premier Lig'e yükselen Leeds United'ın sezon sonunda Beşiktaş yönetimiyle pazarlık masasına oturmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İngiliz kulübünün genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve geleceğe yatırım olarak düşündüğü öğrenilirken kiralık transfer formülünün masada olduğu konuşuluyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Semih ile ilgili devre arasında gelen teklifleri geri çevirmişti. Daha önce de eski başkan Hasan Arat'ın Semih için gelen teklifi kabul etmediği öne sürülmüştü. Şimdi gözler Leeds United'ın yapacağı resmi teklife çevrildi.

Bu arada MLS ekiplerinden Vancouver forması giyen Ranko Veselinovic'in Beşiktaş tarafından izlendiği iddia edildi. 26 yaşındaki stoper, tekrar Avrupa'ya dönüş yapmak istiyor. 26 yaşındaki Sırp stoperin 31 Aralık 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.90 boyundaki futbolcu, 2 kez Sırbistan Milli Takımı'nın formasını giydi. Veselinovic'in asıl bölgesi stoper ancak ön liberoda da görev yapabiliyor.

GEDSON EN GOLCÜ SEZONUNU GEÇİRİYOR

BEŞİKTAŞ'IN orta sahadaki en önemli isimlerinden Gedson Fernandes, bu sezon kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Sezona attığı gollerle etkili bir başlangıç yapan 26 yaşındaki futbolcu, çıktığı 46 müsabakada 11 gol, 2 asist üretmeyi başardı.