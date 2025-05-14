Kartal Banza’ya talip oldu

Trendyol Süper Lig'de üçüncülük hedefinde emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş golcü transferinde sürpriz bir hamle yaptı. Kaliteli bir forvet arayan Kartal'ın golcü adayları içinde Simon Banza'nın da bulunduğu öğrenildi. Trabzonspor sezon başında 2 milyon Euro bedelle Simon Banza'yı Portekiz ekibi Braga'dan kiralamıştı. Sezon sonunda ise Portekiz ekibine geri dönecek olan Kongolu forvet oyuncusu için Beşiktaş'tan çok sürpriz bir hamle gelebilir.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPACAKLAR

1.89 boyundaki futbolcunun, Braga ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Sözleşmesinde 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli var. Trabzonspor'un ise 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu mevcut. Bordo-mavililer ekip de oyuncu için bu kadar yüksek bir rakama çıkmayı düşünmüyor. Beşiktaş'ın, Braga'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunabileceği öğrenildi.

ADALI VE YÖNETİMİ MAZBATALARINI ALDI

Beşiktaş Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törende, Adalı, mazbatasını siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile genel kurul divan başkanı Uğur Poyraz'ın elinden aldı. Adalı, siyah-beyazlı kulüpte kaotik ve istikrarsız günlerin geride kaldığını söyledi.

Adalı, "Sadece 4 ay önce rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmemizin ardından bir kez daha camiamızın güvenoyunu almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.