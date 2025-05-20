Kara Kartal’da Banza sesleri yükseliyor

TRENDYOL Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ligde Alanyaspor ile berabere kalan ve 3.'lük fırsatını da zora sokan Kartal, gelecek sezon hücumda sıkıntı çekmek istemiyor. Siyah-beyazlıların, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu Simon Banza için devreye girdiği öne sürüldü. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan ve Braga'ya geri dönmesi beklenen Banza, yeniden Türkiye'ye dönebilir.

SON MAÇTA KADROYA ALINMADI

28 yaşındaki futbolcunun ismi, yeni sezona etkili bir forvetle başlamak isteyen Beşiktaş ile anılmaya başlandı. Trabzonspor formasıyla bu sezon 35 maçta 22 gol, 6 asistlik performans sergileyerek takımın en skorer ismi olan Banza'nın adı Beşiktaş'la anılırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda Banza'nın yer almaması, transfer iddialarını daha da güçlendirdi. Sosyal medyada da Banza'nın maç kadrosuna alınmaması, siyah-beyazlılara transferinin sinyali olarak yorumlandı.