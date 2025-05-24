Beşiktaş’tan Maximin bombası

2005-2006 sezonu için şimdiden kolları sıvayan Beşiktaş'ın görüşmeleri ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Siyahbeyazlıların, F.Bahçe forması giyen Allan Saint-Maximin için harekete geçebileceği gelen haberler arasında. Kanarya'nın Al-Ahli kulübünden kiralık olarak renklerine bağladığı Fransız oyuncunun şartları uygun olursa gelecek yıl Beşiktaş formasını giyebilir.

Oyuncunun Fenerbahçe'den aldığının yarısı olan 4 milyon Euro'ya Beşiktaş'a "Evet" diyebileceği konuşuluyor. Allan Saint-Maximin'in İstanbul'da kalmak istediğini, Süper Lig'de oynamaya devam etmek istediği öne sürülürken önümüzdeki ay içinde görüşmelerin sıklaşması bekleniyor. Sol kanat diye direten Ole Gunnar Solskjaer'un de, Saint-Maximin'in transferine onay vermesi sürpriz sayılmayacak. Bu arada Kara Kartal'ın yıldızı Rafa Silva'ya sürpriz bir talip çıktı. Yunan ekibi AEK'nın, Portekizli yıldızı transfer etmek istediği öğrenilirken siyahbeyazlı ekibin Portekizli yıldız için 'kesinlikle satılmayacak' kararı aldığı belirlendi.