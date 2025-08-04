Kartal’a iki yıldız

Kanat bölgesinde ve orta sahasına ekleme yapmak isteyen Beşiktaş, bu kapsamda iki yıldız ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Milan'da forma giyen Samuel Chukwueze'yi öncelikle kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Chukwueze'nin menajerinin İstanbul'a geldiği ve Beşiktaş ile görüşme yaptığı da iddia edilmişti. Siyah-beyazlıların İtalyan kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı forvet oyuncusu ile görüşmeleri önemli bir noktaya getirdiği ifade edildi. Yönetim, Milan ile yapılacak pazarlıkların ardından futbolcunun transferine yön verecek.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Kadrosuna Orkun Kökçü'yü getirip Gedson Fernandes'i de 20+7 milyon Euro'ya Spartak Moskova'ya satan Beşiktaş, Al Ahli oyuncusu Franck Kessie'yi de listesine aldı. Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralama yoluyla kadrosuna katmak istediği belirtildi. Kessie, geçtiğimiz sezonda 44 maça çıktı ve 4 gol 5 asistlik katkıda bulundu.

BESİKTAS'TAN SOLSKJAER AÇIKLAMASI GELDİ

BEŞİKTAŞ, dün bir açıklama yayınlayarak, "Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır" denildi.,,

SEMİH KILIÇSOY CAGLİARİ'YE KİRALANDI

BEŞİKTAŞ, genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un İtalyan ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonlu kiralandığını açıkladı. Siyahbeyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. 19 yaşındaki milli futbolcu, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara veda etti.