Beşiktaş’ta Ndidi tamam

BEŞİKTAŞ, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin transferi bitirdi. Premier Lig deneyimiyle dikkat çeken ve son olarak Leicester City formasını giyen oyuncu için 9,5 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. Bu gelişme, Beşiktaş taraftarlarını heyecana boğarken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Leicester City formasıyla Premier Lig'de önemli bir kariyere imza atan Ndidi, orta sahadaki güçlü fiziği, top kapma becerisi ve istikrarlı performansıyla tanınıyor. 28 yaşındaki yıldız futbol kariyerine Nijerya'nın Nath Boys takımında başladı. Ardından Avrupa macerasına Belçika'nın Genk kulübüyle adım attı. 2015 yılında 180 bin Euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer olan Ndidi, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genk formasıyla toplam 83 maça çıkan ve 7 gol kaydeden oyuncu, 2017 yılında Leicester City'ye 17.6 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Ndidi, şu ana kadar İngiliz ekibiyle 303 maça çıkarken 18 gol atıp 22 asist yaptı.