Kartal’da Sancho tamam

SÜPER Lig'de ilk maçında Eyüpspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş, yeniden transfere yoğunlaştı. Jurasek, Abraham, Orkun Kökçü, Ndidi ve Taylan Bulut ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, kanat transferinde de mutlu sona çok yakın. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Manchester Uinted'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Jadon Sancho'nun transferi için İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı yönetim, Başkan Serdal Adalı'nın "Gelmesi için elimizden geleni yapacağız" dediği yıldız futbolcu Jadon Sancho ile son detayları görüşüyor.

SOLSKJAER ARAYIP İKNA ETTİ

Futbolcuyla yıllık maaşı konusunda mutlak anlaşma sağlanması durumunda Beşiktaş, Jadon Sancho transferini bu hafta açıklayacak. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de zamanında Manchester United'a transfer ettiği Jadon Sancho'yu aradı ve ikna sürecinde etkili oldu. Kulübüyle olan sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 28 milyon Euro'yu buluyor.

KALECİ FELİPE FARKI ÖNLEDİ

SÜPER Lig'de önceki akşam Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederken mücadelenin yıldızlarından biri ise mağlubiyete rağmen konuk takımın yeni kalecisi Marcos Felipe oldu. Eyüpspor'un kısa bir süre önce Bahia'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 1,88 boyundaki kaleci Marcos Felipe, Beşiktaş karşısında kalesine gelen 18 şutun 7'sini kurtararak farkın açılmasını engelledi. Eyüpspor, genç milli kaleci Berke Özer'i bonuslarla birlikte toplam 5 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lille'e göndermişti. Eldivenleri devralan Felipe, performansıyla Berke Özer'i aratmadı.

NOAH OKAFOR ELDEN KAÇIYOR

DIŞ transferde Beşiktaş'ın listesinde yer alan Noah Okafor elden kaçıyor. Yurtdışı kaynaklı haberlere göre Milan'da forma giyen Nijerya asıllı İsviçreli futbolcuyu Leeds United kadrosuna katmaya çok yakın. İngiliz ekibinin Okafor'u 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeliyle transfer etmek üzere olduğu ifade edildi. Beşiktaş, sol kanatta oynayan oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak için oyuncunun temsilcisiyle temasa geçmişti. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve kurmayları Nijeryalı oyuncu ve kulübüyle şimdiye kadar mesafe kat edemedi.