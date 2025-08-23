Kartal’dan Lauriente hamlesi

TRENDYOL Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özellikle kanat bölgesi için çalışmalarını sürdüren siyahbeyazlılar için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sportmediaset'te yer alan habere göre, Beşiktaş, Armand Lauriente için Sassuolo'ya 17 milyon Euro teklif etti. Haberin detaylarında ise İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki Fransız yıldız için 20 milyon Euro'luk bir beklentisi olduğu belirtildi. Ayrıca haberde Siyah-beyazlıların, Lauriente'ye 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro maaş önerdiği ve yıldız oyuncunun teklifi kabul ettiği söylendi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.