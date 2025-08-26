Kartal’a Malili golcü

BIR süredir hücum hattı için Tammy Abraham'a alternatif arayan Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen El Bilal Toure'yi kadrosuna kattı. Hollanda'dan Feyenoord'un da ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş daha istekli davrandı ve transferi bitirdi. siyahbeyazlılar, futbolcunun transferi için Atalanta ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Toure, dün öğleden sonra İstanbul'a gelirken Kara Kartal'ı tek endişelendiren oyuncunun sakatlık geçmişi.

Toure, 2021-2022 sezonunda 71 gün, 2022-2023 sezonunda 76 gün, 2023- 2024 sezonunda 148 gün, 2024-2025 sezonunda ise 164 gün sakatlıklarla boğuştu. Bu büreçte toplam 84 maç kaçıran oyuncu için Atalanta, 2023 yazında İspanya'nın Almeira kulübüne 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Geçtiğimiz sezonu Stutgart'ta kiralık geçiren Toure 17 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkıda buldu. Kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu, Mali Milli Takımı'nın formasını 25 kez giyerken 9 defa rakip fileleri sarstı.

SAVUNMAYA DJALO GELİYOR

BEŞIKTAŞ, bir transferde daha mutlu sona yaklaştı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlıların İtalyan ekibi Juventus'un 25 yaşındaki Portekizli stoperi Tiago Djalo ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren yetenekli savunmacı için temaslar hız kazandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş, Tiago Djalo için Juventus'a 3 milyon Euro civarında bir bonservis teklifi sundu. Juventus'un ise oyuncunun transferi için 5 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor. Yönetimin öncelikli olarak kiralama formülü üzerinde durduğu gelen haberler arasında.