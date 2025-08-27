Beşiktaş’ta Djalo da tamam

TRANSFERDE gaza basan Beşiktaş, dün de savunmasını güçlendirdi. Son olarak El Bilal Toure'yi kadrosuna katan siyahbeyazlılar Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo'yu da kadrosuna kattı. Portekiz vatandaşı olan oyuncu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Geçen sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Djalo bugün sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Esas mevkisi stoper olan 25 yaşındaki Djalo, sol bek ve sağ bekte de görev yapabiliyor. 1.90 boyundaki başarılı oyuncu, geçen yıl Porto'da 17 maça çıkmış ve 2 de gol atmıştı. Bu arada Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre temsilcisi Lausanne'ı konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Beşiktaş, bugün ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla

KENY ARROYO İÇİN CRUZEİRO'YA RET

BEŞİKTAŞ'IN geçtiğimiz sezonun devre arasında 5.67 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki sağ kanat Keny Arroyo için siyah beyazlı yönetimin kapısı çalındı. Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş'ın Arroyo'nun sahip olduğu yüzde 50 bonservisi için 7,5 milyon Euro teklif etti. Ancak başkan Serdal Adalı, büyük umutlar beslediği genç futbolcu için Cruzeiro'dan gelen bu teklife ret yanıtı verdi. Keny Arroyo'nun siyah beyazlı kulüple 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

JADON SANCHO ISRARI SÜRÜYOR

BEŞİKTAŞ, transferde İngiliz yıldız Jadon Sancho için eylül ayında hamle yapmaya hazırlanıyor. M.Uniter forması giyen oyuncunun İtalyan ekibi Roma'ya transferi yattığı ve siyah-beyazlı yönetimin İngiliz kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için beklemede olduğu ileri sürüldü. İngiliz futbolcunun performansı ve uluslararası kariyeri, siyahbeyazlı camianın transfer heyecanını artırırken kulüp yönetiminin 1 Eylül tarihine kadar resmi görüşmeleri tamamlayacağı belirtiliyor.