Göster pençeni Kara Kartal

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında bugün sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Show TV'den ekranlara gelecek. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek. Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup etmenin planlarını yapıyor.

DEVAM ETMEK İSTİYOR

Beşiktaş, Play-Off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek. Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı. Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.