Kartal havlu attı

UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Beşiktaş, 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Lausanne'e 1-0 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı. 19. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vururken, savunma topu uzaklaştırdı. 42. dakikada ceza sahası içinde Rafa Silva'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. 45+1. dakikada Lausanne öne geçti. Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 46. dakikada Felix Uduokhai, taç çizgisinin önünde Brandon Soppy'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 52. dakikada Diakite, sol çaprazdan şutunu çekti. Uzak direğe giden meşin yuvarlağı kaleci Mert güçlükle çeldi. Beşiktaş maçı 1-0 kaybetti.

UDUOKHAİ KIZARDI

SİYAH-BEYAZLILARIN Alman stoperi Felix Uduokhai mücadelenin 46. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası Danimarkalı hakem Jakob Kehlet tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Müsabakanın hakemi bir süre VAR incelemesinin tamamlanmasını beklese de sonuç değişmedi ve Beşiktaş 46. dakikadan itibaren maça 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş tribünleri, Lausanne karşılaşmasının son anlarında takıma ve yönetime büyük tepki gösterdi. Taraftarlar maçın son anlarında atak yaptığı sırada rakip takımı alkışlarken, top Beşiktaşlı futbolculara geldiğinde ise ıslık ve yuhalamalarla tepkilerini dile getirdi. Öte yandan Svensson-Jurasek değişikliği sırasında da taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi. Siyahbeyazlı taraftarlar 73. dakikada oyundan çıkan Joao Mario'yu da ıslıkladı.

SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Lausanne'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İsviçre ekibiyle oynanan ilk maça göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Norveçli teknik adam, sakatlığını atlatan Mert Günok ve Jonas Svensson'u yeniden ilk 11'de görevlendirirken, Taylan Bulut ise hücumun sağında şans buldu. Solskjaer, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Milot Rashica ile Ersin Destanoğlu ve David Jurasek'i ise yedek kulübesine çekti.