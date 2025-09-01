Beşiktaş’ın tadı yok

SÜPER Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşı karşıya geldiği Alanyaspor'a 2-0 kaybetti. 8. dakikada Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ın geriye çapraza gönderdiği pasta araya giren Ogundu'nun çaprazdan sert şutunda top üstten dışarıya gitti. 14. dakikada Beşiktaş'ın sağ taraftan yaptığı atakta Svensson'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi. 45+5. dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ın rakip savunmanın arkasına attığı uzun topa hareketlenen Ogundu, ceza sahasında Djalo ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Kaya, takımını öne geçirdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 58. dakikada sol taraftan gelişen Beşiktaş atağında Jurasek'in pasıyla arka direkte topla buluşan Ndidi'nin kafa vuruşu dışarı çıktı. 62. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde Toure'nin kafa vuruşunu Ertuğrul kurtardı.

SKORU GÜVEN BELİRLEDİ

76. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Sol taraftan gelişen atakta Yusuf Özdemir topu savunma arkasına sarkan Güven Yalçın'la buluşturdu. Kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kalan Güven Yalçın topu ağlarla buluşturdu: 2-0. Mücadele Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş bu sonuçla 3 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar milli ara sonrasında evinde Başakşehir'i konuk edecek.

SERGEN YALÇIN'DAN İLK MAÇINDA 4 HAMLE

ALANYASPOR'A konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının son resmi maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Yalçın, UEFA Konferans Ligi'nde evlerinde 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendikleri Lausanne maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Bulut, Emirhan Topçu ve Joao Mario ile sakatlığı süren Paulista'nın yerlerine Djalo, Muçi, Jurasek ve Kartal Kayra Yılmaz'a yer verdi.