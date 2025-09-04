Kartal Alaba için bastırıyor

BEŞİKTAŞ, R.Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Avusturyalı stoper David Alaba için harekete geçti. Defenca Central'de yer alan haberlere göre, Beşiktaş dışında F.Bahçe'nin de Alaba'nın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Alaba ile yolları ayırmaya sıcak baktığı ifade edilirken yaşanacak gelişme merakla bekleniyor. Alaba'nın piyasa değeri şu an için 6 milyon Euro civarında olsa da, yüksek maaş beklentisi ve Real Madrid'in tutumu transferi zorlaştırdı. Transfer sezonunun 12 Eylül'de kapanacak olması nedeniyle, Alaba'nın Türkiye'ye transferi şu an için belirsizliğini koruyor. Kartal'ın bu transfer ile taraftarlarının gönlünü kazanmak istediği ve şartları son ana kadar zorlayacağı öğrenildi.

DJİKU MOSKOVA YOLCUSU

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun Spartak Moskova ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İki kulüp Ganalı stoperin transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Djiku'nun kısa süre içerisinde Rus ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 dakika süre aldı