Kara Kartal saldırıyor

BEŞİKTAŞ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetimin, savunma hattını güçlendirmek için Aymeric Laporte'yi kiralık olarak kadroya katmak için resmi girişimlere hazırlanıyor. Al Nassr ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Laporte, çoğu ülkede transfer sezonu kapandığı için Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldı.

31 yaşındaki yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde net kararını açıklayacak. Tecrübeli savunmacı, daha önce Manchester City ve Athletic Bilbao takımlarında forma giydi. Kartal ayrıca 23 yaş altı kontenjanı için İtalyan temsilcisi Roma'nın sağ beki Devyne Rensch'i gündemine aldı. Son olarak Wolfsburg'dan Vaclav Cerny'i kadrosuna katan Beşiktaş, Geçtiğimiz sezonun devre arasından Ajax kulübünden Roma'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 22 yaşındaki Hollandalı oyuncunun, 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

CENGİZ ÜNDER İMZAYA YAKIN

BEŞİKTAŞ, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder için ısrarını sürdürürken, yıldız ismin sarı-lacivertlilerin Avrupa listesine dahil edilmemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırdı. Kartal'ın F.Bahçe yetkililerine resmi teklifi sunduğu ve cevap beklediği öne sürüldü. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş formayı giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu aktarıldı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın da bu transferi çok istediği ve resmi anlaşmanın birkaç gün içerisinde gerçekleşeceği öğrenildi. Bu arada Kocaelispor, Beşiktaş'ın oyuncusu Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi. Selçuk İnan, 25 yaşındaki futbolcu ile görüştü. Sanuç bu yıl Süper Lig'de bir dakika, UEFA Konferans Ligi'nde bir dakika süre bulabilmişti.