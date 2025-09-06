Kara Kartal’ın gözü Asencio’da

TRENDYOL Süper Lig ve Avrupa'da sezona kayıplarla başladıktan sonra teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Yeni Teknik adam Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda savunma hattına takviye için harekete geçen siyah-beyazlılarda gündeme Real Madrid'in genç stoperi Raul Asencio geldi. Alınan bilgilere göre Kara Kartal, 2 yabancı genç oyuncu kontenjanından birini savunmaya ayırdı ve Asencio için Real Madrid'in kapısını çaldı. Yöneticiler sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 22 yaşındaki stoper için kiralama teklifi yaptı. Eflatun-beyazlı takımın genç oyuncunun mukavelesini uzatıp transfere izin vereceği öğrenildi.

OYNAMA GARANTİSİ VERİLECEK

Alınan bilgilere göre siyah-beyazlıların Real Madrid'i ikna etmek için sözleşmeye oynatma garantisi maddesi ekleyeceği aktarıldı. 40 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Asencio, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta toplam 121 dakika forma şansı bulurken, La Liga'da ise bu sezon süre alamadı. Genç oyuncu stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.