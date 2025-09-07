Kartal sona geldi

SERGEN Yalçın yönetimindeki Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa defterini kapattığı için acele etmeyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Sağ kanat sorununu Cerny ile çözen Beşiktaş, sol kanat ve savunmaya da takviye yapmak istiyor. İngiltere basınının haberine göre, Beşiktaş Leandro Trossard için Arsenal'e resmi teklif yaptı. Arsenal ve Beşiktaş pazarlık için masada. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi. Oyuncu Beşiktaş'a gelmek istiyor ve bu isteğini kulübüne iletti. Teknik heyet de , 30 yaşındaki Belçikalı'nın transferine onay verdi.