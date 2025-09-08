Kartal’dan Laporte atağı

BEŞİKTAŞ'TA transfer görüşmeleri tüm hızıyla devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Stoper transferinde önüne çıkan Aymeric Laporte fırsatını değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Al-Nassr'la pazarlıklarını sürdürüyor. Kulübünün kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki İspanyol savunmacıyı bedelsiz kadrosuna katmakisteyen Siyah- Beyazlılar, maaş paylaşımı da yapmak için Suudi Arabistan temsilcisine yoğun pres uyguluyor. Laporte'un da Avrupa'ya dönmek istemesi nedeniyle görüşmelerin hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması bekleniyor.

TROSSARD'I BIRAKMIYORLAR

Bu arada Kara Kartal'da sol kanat hamlesinde liste başı olan ve yaklaşık 22 milyon Euro'luk teklif yapılan Leandro Trossard'a Arsenal'dan izin çıkmadı. Londra kulübünün, Havertz ve Saka'nın yaşadığı sakatlıklar sonrasında 30 yaşındaki Belçikalıyı takımda tutma kararı aldı. Beşiktaş da transferden vazgeçti.