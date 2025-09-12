Kartal’da Silva tamam

BEŞİKTAŞ, transfer döneminin bitmesine saatler kala harekete geçti ve Nottingham Forest'tan Jota Silva ile anlaşma sağladı. Tarafların satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden el sıkıştığı öğrenildi. Jota Silva, bu sezon Nottingham Forest'ta 1 maça çıktı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 2028'de sona erecek. Jota Silva'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Transfer döneminin başından bu yana Sporting CP'ye gitmesi beklenen Jota, Portekiz ekibinin transferden vazgeçmesi üzerine Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı. Düzenli olarak ilk 11'de oynamak isteyen 26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın kanat oyuncusu ihtiyacından dolayı siyah beyazlı formayı giymeye onay verdiği belirtildi. Bu arada Beşiktaş, stoper takviyesi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlıların, Chelsea forması giyen Axel Disasi ile yakından ilgilendiği öğrenildi. 27 yaşındaki Fransız savunmacıyı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.

SİYAH-BEYAZLILARA NDİDİ SOKU

NİJERYA-GÜNEY Afrika arasındaki milli maç esnasında bir sakatlık geçiren Wilfred Ndidi'nin durumu belli oldu. Uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen futbolcunun Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi.