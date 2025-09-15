Kartal kendine geldi

SEZON başında Avrupa'ya havlu atan ve teknik değişikliğe giden Beşiktaş, önceki günkü Başakşehir galibiyetiyle kara bulutları dağıttı. Ligin ilk haftasında Eyüpspor karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetin ardından oynadığı 3 resmi maçta da sevinemeyen siyah-beyazlılar Sergen Yalçın ile çıktığı ikinci maçında kazanarak kendine geldi. Eyüp maçı sonrası Avrupa'da Laussanne ile 1-1 berabere kalıp ikinci maçta evinde 1-0 mağlup olan daha sonra ise Alanyaspor deplasmanından 2-0'lık sonuçla eli boş dönen Kara Kartal, Başakşehir'i uzatma golü ile yıkmayı başardı. Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, bin 386 gün sonra döndüğü Dolmabahçe'den galibiyetle ayrıldı. Yalçın, Dolmabahçe'de oynadığı son maçında Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.

EL BİLAL TOURE İÇİN FLAŞ İDDİA

BEŞIKTAŞ'IN Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure için flaş bir iddia gündeme geldi. Il Giorno'nun haberine göre, 23 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonunun 17-18 milyon Euro aralığında olması beklendiği belirli şartların yerine getirilmesi durumunda opsiyonun zorunlu hale geleceği belirtildi.