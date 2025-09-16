Beşiktaş’ta Yalçın etkisi

Beşiktaş, milli ara dönüşünde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederken sergilenen futbol taraftarlara ümit verdi. Siyah-beyazlıların etkili performansında ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın imzası vardı. Deneyimli hoca, yeni transferler, Cengiz ve Cerny ve Toure'nin performanslarına ek olarak yaptığı hamleler ve mentalitesiyle takımının galibiyete ulaşmasında başrolü oynadı. Dirençli Başakşehir karşısında önde baskılı ve hücum odaklı bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, topa % 53 oranında sahip olurken, 1.87 gol beklentisi, 21 şut, 1 direk, 2 kaçan net fırsat, 10 korner ve 48 kez de rakip ceza sahasına girme istatistikleriyle gelecek adına ümit verdi.

TFF'YE BAŞVURACAK

Kara Kartal'ın, Başakşehir ile oynanan maçta kırmızı kart gören orta saha Orkun Kökçü'nün cezasının iptali için TFF'ye başvuracağı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetim, kararın hatalı olduğunu düşündüğünü belirterek resmi itiraz sürecini başlatma kararı aldığı öne sürüldü. Yine aynı karşılaşmada sakatlık yaşayan deneyimli orta saha Salih Uçan'ın ise uyluk arka adale, tendon bileşkesinde gerilme ve ödem tespit edildiği ifade edildi.