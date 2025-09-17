“Gol ve asistler vaat etmiyorum”

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim olan yıldız futbolcu Jota Silva, siyah-beyazlı ekibin resmi hesabına açıklamalar yaptı. Transfer süreci ve hedefleri ile ilgili konuşan Portekizli sağ kanat, "Çok şey vaat etmeyi sevmem. Goller, asistler vaat etmeyeceğim. Ama sahada kulübün hedeflerine ulaşması için tüm gücümü vereceğime söz veriyorum. Yaptığı işe tutkulu, kararlı ve hırslı bir oyuncuyum. Her top için savaşırım, pes etmem" diye konuştu.

"KABUL ETMEK KOLAY OLDU"

Kendini çok iyi hissettiğini belirten Silva, transfer süreci ile ilgili de "Beşiktaş'ta oynamış kimseyle konuşmadım ama Türkiye'de oynamış bazı arkadaşlarımla konuştum. Hepsi bu kulübün benim için ideal olduğunu, kendimi evimde hissedeceğimi ve burada çok mutlu olacağımı söyledi. Bu yüzden bu teklifi kabul etmek çok kolay oldu" diye konuştu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu futbolcu siyah-beyazlı taraftarlarla buluşmak için de sabırsızlandığını sözlerine ekledi.