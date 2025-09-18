‘Sıfırdan bir takım yaptık’

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon başı sıfırdan takım yapmak zorunda kaldıklarını belirten Adalı, "Son 4-5 yılın birçok dosyasını kapattık. Yepyeni bir takım yapmaya çalışırken diğer yandan seneler önce ayrılan oyuncuların bile ödenmemiş maaşlarını, vergilerini, menajerlik ücretlerini ödedik. Geçmişten gelen borçlar için yaptığımız ödemelerle sıfırdan bir takım daha kurulurdu" dedi.

"YANLIŞ İŞLER YAPILMIŞ"

Geçen yılki kadrodan 25 oyuncuyla vedalaşıp, 12 takviye yaptıklarını belirten Başkan Adalı, "Gönderilmeye çalışılan oyuncu borsası, Beşiktaş'ın kanayan yarasıydı. Giden oyuncuların toplam maliyeti tam 85 milyon Euro'dur. Geçtiğimizde ne kadar yanlış işler yapıldığını, toplam maliyete bakarak daha net anlayabilirsiniz" dedi.

"BİZ VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Başkan Serdal Adalı, "Muçi ve Musrati için yapılacak bonservis ödemelerinde Legia ve Braga alacaklarını farklı finans kuruluşlarına devretmiştir. Hayatın olağan akışına farklı bir durumdur. Ne olduğunu bilmediğimiz farklı yerlere milyon eurolar ödeyeceğiz. Biz vazgeçmeyeceğiz. Bu iş nereye kadar giderse takip edeceğiz" diye konuştu.

KOORDİNATÖR SERKAN REÇBER

Beşiktaş'ta A Takım Koordinatörü de belli oldu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Futbol A Takımı Koordinatörlüğü için Serkan Reçber ile anlaşmaya vardık. Kendisi benim Ümraniye'de yürüttüğüm görevi üstlenecek. Eduard Graf da kendi görevini yapmaya devam edecek. İkisinin görev tanımları bambaşka. Birbirlerini tamamlayacaklar" dedi.