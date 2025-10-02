Kartal’ın kozu Rafa

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Cumartesi günü 20.00'de Galatasaray ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Son haftalarda toparlanma sürecine giren siyah-beyazlılar, bu gidişatı ezeli rakibi karşısında da sürdürmek istiyor. Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen siyah-beyazlılar hem savunmada hem de hücumda arayış içinde. Teknik Direktör Sergen Yalçın, her bölgede en iyi tandemi bulmak için farklı denemeler yapıyor. Bu süreçte ligde takımını sırtlayan ve gol yollarında en etkili isim ise Rafa Silva oldu. Kara Kartal'ın Süper Lig'de oynadığı 6 müsabakanın tamamında forma giyen ve 493 dakika sahada kalan Silva, takımının bulduğu 11 golün 5'ine imzasını attı. 2. haftada Eyüp maçıyla gol perdesini açan Portekizli, daha sonra 3 maçlık bir sessizliğe büründü. 32 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçında 3 gol atarak hem eski formuna kavuştu hem de kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı.

YALÇIN'IN DERBİ SİFRESİ: SABIR

BEŞİKTAŞ'TA hafta sonu oynanacak kritik Galatasaray derbisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın da takımını bu maça özel olarak hazırlıyor. Siyahbeyazlı takım derbiye motive olurken, Kocaelispor maçında sakatlanan Abraham ve Ndidi'nin durumunun iyi olması da sevinç yarattı. Derbinin şifresini oyuncularına aşılayan Yalçın, sabırlı olunmasını istedi. Liverpool karşısında tarihi bir zafer kazanan formda rakibi karşısında topa hakim olmayı planlayan siyah-beyazlılar, hızlı oyuncularıyla sonuca gitmeye çalışacak.