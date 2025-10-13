Beşiktaş’ta Raskin sesleri

BEŞİKTAŞ yönetimi, CSKA Moskova'ya transfer olan ve golcü kimliğiyle öne çıkan Gedson Fernandes'in boşluğunu dolduramazken teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözdesinin futbol kariyerini Glasgow Rangers'ta sürdüren Nicolas Raskin olduğu öğrenildi. Yazın da Kara Kartal'ın takip ettiği Belçikalı yıldız için ocak ayında Glasgow Rangers'ın kapısı bir kez daha çalınacağı konuşuluyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın lacivertbeyazlı kulübün başkanıyla masaya oturup transfere son noktayı koyması bekleniyor. Bu arada Beşiktaş'ta son olarak Emre Mor isminin gündeme geldiği ancak Sergen Yalçın'ın 28 yaşındaki futbolcu için olumsuz rapor verdiği gelen haberler arasında.