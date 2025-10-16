Kartal’a Faslı bek

BEŞİKTAŞ'IN devre arasındaki öncelikli hedefi sol bek olacak. Jurasek'ten umudu kesen siyah-beyazlılar Hollanda ekibi Utrecht'in Faslı sol beki Souffian El Karouani için masaya oturacak. Masuaku'nun ayrılığı sonrasında Beşiktaş, Benfica'dan David Jurasek'i kiralamıştı. Ancak Çekyalı futbolcu beklentileri karşılayamayınca eski futbolcubu Rıdvan Yılmaz yuvaya döndürülmüştü. Milli ara bitiminde Kartal'ın sol bekine de Rıdvan'ın geçmesi beklenirken bu bölgeye bir takviye yapılması planlanıyor. Souffian El Karouani'nin mukavelesi 30 Haziran 2026'da bitiyor. Beşiktaş, uygun bir bonservis bedeliyle işi bitirmek istiyor. Ancak öncelikle Jurasek'in Benfica'ya geri dönmesi gerekiyor. El Karouani bu sezon Hollanda Ligi'nde çıktığı 8 mücadelede 1 gol ve 4 asist üretti.