Kartal gol çalışıyor

MİLLİ araya Galatasaray beraberliği ile giren Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürerken teknik direktör Sergen Yalçın Tammy Abraham ve Rafa Silva dışındaki oyuncuların skor yüküne katkıda bulunması için çalışmalar yapıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde 6 maça çıkarken Süper Lig'de ise 7 maç oynadı. Toplamda 13 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu mücadelelerde rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Beşiktaş'ta Tammy Abraham 8 golle zirvede yer alırken Rafa Silva ise 5 gol kaydetti. Diğer goller ise farklı isimlerden gelirken Abraham ve Rafa Silva dışında 2 golü geçen olmaması dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Abraham ve Rafa Silva dışında El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Demir Ege Tıknaz ve Jota Silva birer gol kaydetti. Siyah-beyazlıların diğer 3 golü ise transfer döneminin sonlarında Yunanistan ekibi AEK'e kiralanan Joao Mario'dan gelmişti.