Kartal gurbette takıldı

TRENDYOL Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. 5. dakikada ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 27. dakikada Cerny'nin ceza sahası sağ çaprazından savunmaya rağmen yerden çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü. 31. dakikada Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem beyaz noktayı gösterdi. 32. dakikada Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi. 33. dakikada Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1. 57. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengiz'in arka direğe ortasına hareketlenen Rıdvan'ın vuruşunda top direkten dönerek dışarı gitti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.