“Yaptıklarını görüyorsun!” Sergen Yalçın o ismi Başkan’a şikayet etti! Yerine isim de önerdi

SÜPER Lig'deki performansıyla istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş'ta yüksek gerilim var. Siyah-beyazlılarda Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf, günah keçisi ilan edildi. Sezon başında yapılan transferlerden memnun olmayan teknik direktör Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Kasımpaşa maçı sonrası "Yaptığı işleri görüyorsunuz" diyerek Graf'ı hedef aldı.

Alman futbol adamıyla çalışmak istemediğinin sinyalini veren Yalçın'ın, başkan Serdal Adalı'dan Graf'ın işine son verilmesini beklediği iddia edildi. Devre arasında Serkan Reçber ile birlikte transferde yetkili olacak olan Yalçın, yeni takviyelerle takımı ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor.