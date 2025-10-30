“Yaptıklarını görüyorsun!” Sergen Yalçın o ismi Başkan’a şikayet etti! Yerine isim de önerdi

SÜPER Lig'deki performansıyla istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş'ta yüksek gerilim var. Siyah-beyazlılarda Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf, günah keçisi ilan edildi. Sezon başında yapılan transferlerden memnun olmayan teknik direktör Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Kasımpaşa maçı sonrası "Yaptığı işleri görüyorsunuz" diyerek Graf'ı hedef aldı.
Alman futbol adamıyla çalışmak istemediğinin sinyalini veren Yalçın'ın, başkan Serdal Adalı'dan Graf'ın işine son verilmesini beklediği iddia edildi. Devre arasında Serkan Reçber ile birlikte transferde yetkili olacak olan Yalçın, yeni takviyelerle takımı ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor.
EVİNDE FENER'E KARŞI ÜSTÜN
HAFTA sonu Tüpraş Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın evinde üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında sarı-lacivertliler ile ligde 9 defa karşılaştı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet elde ederken, 5 defa da berabere kaldı. Fenerbahçe'ye yeni stadında sadece 1 kez kaybeden Kara Kartal, attığı 13 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.