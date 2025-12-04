Beşiktaş'ta Rafa Silva geri döndü!

Süper Lig'in 15.haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş'ta Rafa Silva konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbiden bu yana gerçekleştirilen idmanlara katılmayan ve krize dönüşen Rafa Silva konusunda olumlu adım atıldı.
RAFA SILVA GERİ DÖNDÜ
Portekizli yıldız futbolcunun antrenmanda yer aldığı görüntüler, siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
1 AY İDMANA ÇIKMADI
Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisinden sonra idmanlara çıkmamış ve bu süreçte, futbolu bırakmak, takımdan ayrılmak gibi isteklerde bulunmuştu.
1 HAFTA BELİNDEN TEDAVİ GÖRDÜ
Bir hafta boyunca da bel ağrısı tedavisi gören Rafa Silva, son günlerde de sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel idman yapıyordu.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan deneyimli futbolcu, bu sezon 16 maça çıktı ve 5 gol - 3 asist yaptı.