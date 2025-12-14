Rafa silva gerçeği

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili kriz, oyuncunun yeniden antrenmanlara katılmasıyla sona erdi. Ancak Portekiz basınından gelen haberler sürecin sanıldığı kadar net olmadığını ortaya koydu. Record'un aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Rafa Silva arasında yapılan görüşmede dikkat çeken bir mutabakata varıldı. Adalı, Portekizli futbolcudan antrenmanlara dönmesini ve Aralık ayındaki karşılaşmalarda takıma katkı sağlamasını isterken, karşılığında ise Ocak transfer döneminde ayrılık konusunda kolaylık sağlama sözü verdi. Başkan Serdal Adalı'nın daha önce Rafa Silva'nın transferi için daha önce şart koştuğu 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli için de geri adım attığı bildirildi.