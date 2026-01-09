Beşiktaş’ta hedef Cheek

Devre arası transferinde birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın orta saha için adresi İtalya oldu. Siyahbeyazlılar, Milan'ın gözden çıkardığı 29 yaşındaki İngiliz yıldız Ruben Loftus-Cheek'i gündemine aldı. Milan yönetiminin, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kararıyla tecrübeli orta sahayı satış listesine koyduğu ve İngiliz oyuncu için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği belirtiliyor.

İtalyan basınına göre; Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ruben Loftus-Cheek için Serie A ekibi Lazio da devreye girdi. İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye transfer olan Matteo Guendouzi'nin boşluğunu İngiliz yıldızı ile doldurmak istediği aktarıldı. 2027'ye kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.