Beşiktaş’ta Yongwa sesleri

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı sol beki Fransa'da buldu. Sezona Jurasek ile başlayan, ardından yolları ayırıp Rıdvan Yılmaz ile takviye eden ancak hala beklediği verimi almakta zorlanan siyahbeyazlıların, Lorient forması giyen 25 yaşındaki Kamerunlu savunmacı Darlin Yongwa'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Yongwa, kulübünün sözleşme uzatma tekliflerini kabul etmezken, sezon sonunda takımdan bedelsiz olarak ayrılacak. Dört sezondur Lorient forması giyen Kamerunlu futbolcu bu sezon Ligue 1'de 21 karşılaşmaya çıkarken, sahada 1.205 dakika kaldı ve 1 golün pasını verdi. Yongwa, ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. Kamerun Milli Takımı formasıyla 8 karşılaşmada görev yapan sol bek, 1 asiste imza attı.