Yeni sezonda yollar ayrılıyor: Beşiktaş'ta yaprak dökümü

Beşiktaş , bu sezon ligde ve kupada beklentilerin uzağında kaldı. Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-26 sezonuna başlayan siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarına erken veda sonrasında Norveçli teknik adam ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta yönetim, son şampiyonluğun mimarı Sergen Yalçın'a takımı emanet etti ancak lig ve kupada başarı gelmedi.



Son iki haftaya girilirken ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlılar, kupaya ise yarı finalde veda etti. Beşiktaş, Serdal Adalı yönetiminde bu sezonu da kupasız noktaladı.