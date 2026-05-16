Kartal puanla bitirdi

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. 6. dakikada sağ kanattan Laçi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Hojer'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarıya çıktı. 18. dakikada Mebude'nin ara pasında topla buluşan Ali Sowe'un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 31. dakikada sağ kanattan Mebude'nin ceza sahasına ortasında kale önünde Ali Sowe kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0. Karşılaşmada ilk yarı ev sahibi Çaykur Rizespor'un ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

ÖNCE JOTA SONRA CERNY

55. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Jota farkı bire indirdi: 2-1. 62. dakikada Junior Olaitan'ın pasında meşin yuvarlağı önüne alan Vaclav Cerny sol üst köşeden ağları buldu: 2-2. 90+2. dakikada Mithat Pala'nın ortasında Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR devreye girdi ve gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Karşılaşmada kalan süreçte başka gol olmayınca Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı ve bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı.