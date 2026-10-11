Beşiktaş evinde Kocaeli önünde

Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Siyah-beyazlılar geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve 3'üncü sırada yer aldı. Kocaelispor da Beşiktaş gibi 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle yine 12 puan topladı ve averajla Beşiktaş'ın ardından 4'üncü sıraya yerleşti. İki takım geçen sezon lig ve kupa olmak üzere 3 kez karşılaştı. Ligde oynanan karşılaşmalarda siyah-beyazlılar, rakibine 3-1 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurarken, kupadaki mücadele 1-1 sonuçlandı. Beşiktaş'ta Kosova- Avusturya milli maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Rashica haricinde eksik futbolcu bulunmuyor.